Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktie: Keine Panik!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der Ludwig Beck Am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 21, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 64,77, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch unterkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Diskussionsintensität im Internet kann die Stimmung für Aktien beeinflussen. Für Ludwig Beck Am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 31,7, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält das Wertpapier auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Ludwig Beck Am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus "Gut", "Neutral" und "Schlecht"- Bewertungen für die verschiedenen Aspekte der Aktie.