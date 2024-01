Ludwig Beck Am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei könnten überkaufte Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier. Der RSI7 liegt aktuell bei 23,08 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und damit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,38 EUR, während der Kurs der Aktie bei 19,8 EUR um -18,79 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 21,53 EUR, was einer Abweichung von -8,04 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich mit der Analyse positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier gegeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Abschließend betrachtet ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 Prozent für Ludwig Beck Am Rathauseck-textilhaus Feldmeier, die 3,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Multiline-Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.