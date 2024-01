Lucky Minerals Aktie: Das war ja klar …

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken größtenteils negativ. An einem Tag wurde hauptsächlich positiv über Themen diskutiert, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders verstärkt haben sich Anleger in den letzten Tagen über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Lucky Minerals ausgetauscht. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zur Zeit betrachtet. Dies führt zum sogenannten Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, der auf dem Finanzmarkt häufig verwendet wird. Die Lucky Minerals-Aktie wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auch bei 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 60), führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Damit erhält die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse ein "Neutral"-Rating.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Allerdings hat sich die Stimmung für Lucky Minerals in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Hier haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Lucky Minerals gemessen, weshalb die Aktie auch dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse geht es darum festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Lucky Minerals-Aktie beträgt derzeit 0,02 CAD. Der letzte Schlusskurs (0.005 CAD) liegt deutlich darunter (-75 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem Wert von 0,01 CAD darauf hin, dass der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-50 Prozent), wodurch die Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird Lucky Minerals basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.