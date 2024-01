Lucky Film Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Lucky Film-Aktie zeigt laut einer technischen Analyse ein positives Signal. Der aktuelle Kurs liegt mit 8,07 CNH 8,03 Prozent über dem GD200 (7,47 CNH), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 7,65 CNH liegt, zeigt der Kurs mit einem Abstand von +5,49 Prozent ein positives Signal.

Im Branchenvergleich erzielte Lucky Film in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,44 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -7,31 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,75 Prozent für Lucky Film in diesem Vergleich. Auch im "Materialien"-Sektor konnte Lucky Film mit einer Überperformance von 17,75 Prozent punkten, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Lucky Film ist positiv, mit überwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien und Diskussionen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung.

Bei der Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert.

Insgesamt ergibt sich für Lucky Film eine positive Bewertung basierend auf der technischen Analyse, dem Branchenvergleich und dem Anleger-Sentiment.