Lucky Film Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Online-Kommunikation. In den letzten Monaten zeigt sich bei der Aktie von Lucky Film eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen zeigt jedoch, dass private Anleger Lucky Film als besonders positiv bewerten. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Lucky Film weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Lucky Film-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 7,47 CNH lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 7,79 CNH, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt wird die Lucky Film-Aktie in Bezug auf das Sentiment, den RSI und die technische Analyse als neutral eingestuft.