Lucky Film Aktie: Ruhe bewahren!

Der Aktienkurs von Lucky Film im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt eine Rendite von -26,76 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Innerhalb der "Chemikalien"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -24,8 Prozent, wobei Lucky Film mit 1,96 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien wurde Lucky Film in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ von privaten Nutzern bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Lucky Film von 6 CNH mit -17,7 Prozent Abstand vom GD200 (7,29 CNH) ein "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,86 CNH, was einen Abstand von -12,54 Prozent zum Aktienkurs bedeutet. Somit wird der Kurs der Lucky Film-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Lucky Film ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 56,49, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 56,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.