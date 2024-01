Lucky Film Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI für die Lucky Film-Aktie liegt bei 85, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 57,2 und wird daher als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Lucky Film im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,44 Prozent erzielt, was 17,75 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -7,31 Prozent, was bedeutet, dass Lucky Film aktuell 17,75 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lucky Film-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Der Wert beträgt aktuell 7,46 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt mit 7,65 CNH auf ähnlichem Niveau (Unterschied +2,55 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,77 CNH) zeigt einen nahezu gleichen Schlusskurs (-1,54 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Lucky Film-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen wurden nicht aufgezeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Lucky Film. Als Resultat wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.