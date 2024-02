Luckin Coffee Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Luckin Coffee deutlich zum Negativen verändert. Dies geht aus der Auswertung der sozialen Medien hervor, in denen die Meinungen der Marktteilnehmer abgebildet werden. Aufgrund dieser negativen Entwicklung wird das Kriterium "Sentiment" als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte hingegen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb dieser Aspekt als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Luckin Coffee daher für diesen Abschnitt ein "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der RSI7 für Luckin Coffee liegt derzeit bei 31,94 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Ebenso ergibt sich für den 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung, da dieser bei 49,21 Punkten liegt. Insgesamt erhält Luckin Coffee also ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was sich in einem "Gut"-Rating für das Anleger-Sentiment niederschlägt. In den letzten Tagen wurden überwiegend positive Diskussionen über das Unternehmen geführt, was die positive Stimmung der Anleger widerspiegelt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Luckin Coffee-Aktie von 23,765 USD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich um 14,58 Prozent vom GD200 (27,82 USD) entfernt. Der GD50 hingegen weist mit einem Kurs von 24,46 USD ein "Neutral"-Signal auf, da der Abstand -2,84 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Luckin Coffee-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.