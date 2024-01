Luckin Coffee Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Der RSI der Luckin Coffee-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 61, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 64,18 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Luckin Coffee.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als positiv eingestuft.

Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Luckin Coffee-Aktie aufgrund des Durchschnitts von 28,19 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,28 USD, was einem Unterschied von -3,23 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 30,85 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Luckin Coffee. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die gestiegene Aufmerksamkeit in den sozialen Medien führt jedoch zu einem "Gut"-Rating für die Aktie insgesamt.