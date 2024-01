Luckin Coffee Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI-Wert für Luckin Coffee liegt derzeit bei 59,62, was als neutral eingestuft wird. Wenn man den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein RSI25-Wert von 73, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Luckin Coffee-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 28,17 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 25,2 USD, was einem Rückgang von 10,54 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmung in den sozialen Medien und in Diskussionen war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Luckin Coffee. Die Anlegerstimmung wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Allerdings konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung der Stimmungslage festgestellt werden, wodurch die Aktie in diesem Bereich mit "Gut" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich für Luckin Coffee aus den verschiedenen Analysen eine eher negative Einschätzung, sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht. Anleger sollten daher diese Aspekte bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.