Luckin Coffee Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Luckin Coffee-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 47, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (62,12) verglichen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Luckin Coffee nach RSI-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Luckin Coffee hat stark abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Luckin Coffee.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Luckin Coffee-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird, basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Einschätzung für die Luckin Coffee-Aktie basierend auf RSI, Sentiment, und technischer Analyse.