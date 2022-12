Lucid gibt die Eröffnung des ersten Einzelhandels- und Servicezentrums in den Niederlanden bekannt, nachdem es die höchste Bewertung von fünf Sternen in der Euro NCAP Sicherheitsbewertung erreicht hat

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Die Lucid Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3737674-1&h=417801859&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3737674-1%26h%3D156204775%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lucidmotors.com%252F%26a%3DLucid%2BGroup&a=Lucid+Group), Inc. (NASDAQ: LCID), die mit dem reichweitenstärksten und am schnellsten aufladbaren Elektroauto auf dem Markt neue Maßstäbe setzt, gab heute bekannt, dass ihr dritter Einzelhandelsstandort in Europa – und das erste Service-, Liefer- und Verkaufszentrum – am 16. Dezember in Hilversum, Niederlande, vor den Toren Amsterdams eröffnet wird. Die Eröffnung erfolgt, eine Woche nachdem das erste Fahrzeug von Lucid, der Lucid Air bei den strengen Euro NCAP Crashtests die höchstmögliche Bewertung von fünf Sternen erhalten hat.Mit der Eröffnung des dritten Einzelhandelsstandorts und des ersten Service-, Liefer- und Vertriebszentrums in Europa in Hilversum vor den Toren Amsterdams baut Lucid Motors, dessen europäischer Hauptsitz sich in Amsterdam, in den Niederlanden, befindet, seine physische Präsenz in der Region aktiv aus. Die 2.232 Quadratmeter große Luxus-Einzelhandels- und Servicefläche am Bussumergrintweg 12 in Hilversum wird niederländischen Kunden umfassende Verkaufs- und Serviceunterstützung bieten. Die Eröffnung weiterer Lucid-Standorte ist für 2023 in wichtigen europäischen Märkten geplant.„Die Niederlande sind ein Schlüsselmarkt für Lucid, da dort die Verbreitung von Elektrofahrzeugen hoch und die Ladeinfrastruktur sehr ausgereift ist", erklärt Eric Bach, Senior Vice President of Product und Chief Engineer der Lucid Group. „Mit seiner branchenführenden Reichweite und Ladeeffizienz in Kombination mit seinem eleganten, aerodynamischen Außendesign und dem geräumigen, luxuriösen Innenraum bietet Lucid Air den niederländischen Kunden etwas wirklich Einzigartiges, was sich auch in der Gestaltung der Studiofläche in Hilversum widerspiegelt."Fünf Sterne in der Euro NCAP-Sicherheitsbewertungt „Sicherheit hatte bei Lucid von Anfang an oberste Priorität, und das Erreichen von fünf Sternen im Euro NCAP wird das Vertrauen der Besitzer in ihren Lucid Air weiter stärken", fügte Bach hinzu. „Dies ist ein fantastisches Ergebnis, das angesichts des umfassenden Entwicklungsprozesses für den Lucid Air durchaus zu erwarten war, aber es ist wichtig zu berücksichtigen, dass passive Sicherheit nur ein Teil der gesamten Sicherheitsgeschichte ist. Mit der verfügbaren 32-Sensoren-Suite in DreamDrive Pro bieten wir außerdem eines der umfassendsten aktiven Sicherheitssysteme der Branche."Lucid hat Lucid Air mit Clean-Sheet-Design und Technik ausgestattet, um die höchstmöglichen Sicherheitsstandards zu erreichen. Das innovative Batteriepaket trägt zur Festigkeit der Fahrzeugstruktur bei. Das Fahrzeug zeichnet sich durch die intensive Verwendung von hochfestem, leichtem Aluminium aus, das in einem innovativen Warmumformungsprozess hergestellt wird, der komplexe Teilegeometrien ermöglicht. In Europa ist der Lucid Air mit neun Airbags ausgestattet, darunter ein Airbag zwischen dem Passagier und dem Fahrer für zusätzlichen Schutz bei einem Seitenaufprall.In der NCAP-Bewertung erhielt der Lucid Air in jeder Kategorie – Insassenschutz für Erwachsene, Insassenschutz für Kinder, gefährdete Verkehrsteilnehmer und Sicherheitsassistent – volle fünf Sterne. Damit ist der Lucid Air eines der sichersten Elektrofahrzeuge in der Oberklasse.Informationen zur Lucid Group Lucid hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Einsatz nachhaltiger Energie zu fördern, indem es fortschrittliche Technologien und die attraktivsten Luxus-Elektrofahrzeuge entwickelt, bei denen die menschliche Erfahrung im Mittelpunkt steht. Der erste Wagen des Unternehmens, der Lucid Air, ist eine hochmoderne Luxuslimousine mit einem von Kalifornien inspirierten Design, das bei moderaten Außenabmessungen einen luxuriösen Innenraum in voller Größe bietet. Der Lucid Air Grand Touring hat eine von der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA geschätzte Reichweite von mehr als 830 km und 1.050 PS. Der Lucid Air, der in der Lucid-Fabrik in Casa Grande, Arizona, hergestellt wird, wird derzeit an Kunden in den USA und Kanada ausgeliefert.Medienkontakt:media@lucidmotors.comDiese Mitteilung enthält Marken, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen und Urheberrechte der Lucid Group, Inc. und ihrer Tochtergesellschaften und anderer Unternehmen, die Eigentum der jeweiligen Inhaber sind.Diese Mitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der „Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „schätzen", „planen", „davon ausgehen", „prognostizieren", „beabsichtigen", „werden", „erwarten", „antizipieren", „glauben", „anstreben", „darauf abzielen", „fortsetzen", „könnte", „dürfte", „voraussichtlich", „möglich", „potenziell", „vorhersagen" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die künftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu Plänen und Erwartungen in Bezug auf das neue Lucid-Studio in den Niederlanden, zu Plänen in Bezug auf zukünftige Eröffnungen neuer Studios und Servicezentren, einschließlich des Zeitplans und der geplanten Standorte, sowie zu dem Versprechen der Lucid-Technologie. Diese Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, unabhängig davon, ob sie in dieser Mitteilung genannt werden oder nicht, und auf den derzeitigen Erwartungen des Managements von Lucid. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantie, Zusicherung oder endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten zu verstehen und dürfen von Anlegern nicht als solche aufgefasst werden. Die tatsächlichen Ereignisse und Umstände lassen sich nur schwer oder gar nicht vorhersagen und können von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von Lucid. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, unter anderem den Faktoren, die unter der Überschrift „Risk Factors" in Teil II, Punkt 1A des Quartalsberichts von Lucid auf Formblatt 10-Q für das am 30. September 2022 zu Ende gegangene Quartal sowie in anderen Dokumenten, die Lucid bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat oder noch einreichen wird, aufgeführt sind. Sollte eines dieser Risiken eintreten oder sollten sich die Annahmen von Lucid als falsch erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es kann zusätzliche Risiken geben, über die Lucid derzeit nicht unterrichtet ist oder die Lucid gegenwärtig für unwesentlich hält, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Lucid hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider. Lucid geht davon aus, dass später eintretende Ereignisse und Entwicklungen dazu führen können, dass sich die Einschätzungen von Lucid ändern. Auch wenn Lucid sich dazu entschließen könnte, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Lucid ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Einschätzungen von Lucid zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Mitteilung interpretiert werden. Dementsprechend sollte den zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen entgegengebracht werden.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1968994/Lucid_Studio_Hilversum_Edited_6.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1968995/LM20221214_Hilversum_PR_7147.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/lucid-gibt-die-eroffnung-des-ersten-einzelhandels--und-servicezentrums-in-den-niederlanden-bekannt-nachdem-es-die-hochste-bewertung-von-funf-sternen-in-der-euro-ncap-sicherheitsbewertung-erreicht-hat-301705390.htmlOriginal-Content von: Lucid Motors, übermittelt durch news aktuell