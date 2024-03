Lucid Group im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Bei Lucid wurde der RSI für die letzten 7 Tage und auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 89,74, was bedeutet, dass die Lucid-Aktie derzeit überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 55,8, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Lucid in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Anlegerstimmung und Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Lucid eingestellt waren. Trotzdem gab es auch negative Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Lucid eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere positive Handelssignale berechnet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Daher erhält Lucid in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet darauf hin, dass die Lucid-Aktie als "Neutral" bewertet wird, basierend auf 5 neutralen und keinen positiven oder negativen Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 5,5 USD, was einer potenziellen Performance von 83,95 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Analysteneinschätzung insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Lucid über einen längeren Zeitraum zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung. Insgesamt wird Lucid in diesem Bereich als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält Lucid in den verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen, wobei die Anlegerstimmung und die Analysteneinschätzung positiver ausfallen als die RSI-Bewertung. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.