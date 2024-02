Lucid Group Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Lucid können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wert-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,32 USD, während der Kurs der Aktie (3,02 USD) um -43,23 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 3,62 USD, was einer Abweichung von -16,57 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" für Lucid.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 63,39 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für diesen Abschnitt.

In den letzten zwölf Monaten liegen 0 Gut, 5 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 5,5 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Lucid-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.