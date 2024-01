Lucid Group Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Lucid ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Insbesondere in den letzten Tagen dominierten negative Themen die Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" geführt hat. Diese Form der Analyse wurde zusätzlich um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert. Dabei ergaben sich 7 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale. Basierend auf diesem Bild lässt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung ableiten. Insgesamt ergibt sich somit unsere Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" einzustufen ist.

In der technischen Analyse wird das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet und für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) aufgezeichnet. Aktuell weist Lucid einen RSI-Wert von 80,52 auf, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Demzufolge lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung als "Schlecht".

Trendfolgende Indikatoren in der technischen Analyse sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Lucid-Aktie beträgt aktuell 6,15 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 4,26 USD liegt (-30,73 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Lucid somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,31 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-1,16 Prozent) liegt. Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Lucid auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Aktie von Lucid wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich langfristig eine "Neutral"-Einstufung. Kürzlich wurden 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt. Das Kursziel für die Aktie von Lucid liegt im Mittel bei 9 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 4,26 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 111,27 Prozent, was als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie von Lucid insgesamt die Einschätzung "Neutral".