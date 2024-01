Lucid Group Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Lucid betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 84,91 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung zu Lucid wurde in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion hat dies anhand von diversen Kommentaren und Wortmeldungen festgestellt und zusätzlich 7 "Schlecht"-Signale identifiziert. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt Lucid langfristig das Rating "Neutral" von institutioneller Seite. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 131,36 Prozent und sehen ein mittleres Kursziel bei 9 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität zu Lucid ist erhöht, was auf eine starke Aktivität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Lucid die Gesamtbewertung "Gut" in diesem Punkt.