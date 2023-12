Lucid Group Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Lucid wird durch die Diskussionen in den sozialen Medien deutlich. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend negative Meinungen und Themen geäußert, was zu insgesamt sechs negativen Handelssignalen führte. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

In technischer Hinsicht wird die Aktie von Lucid laut dem gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 6,29 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,73 USD liegt, was einer Abweichung von -24,8 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 4,43 USD, was einer Abweichung von +6,77 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Lucid-Aktie liegt bei 44, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit 38,11 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale RSI-Bewertung für Lucid.

Laut langfristiger Meinung von Analysten wird die Lucid-Aktie als "Neutral" eingestuft. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet, wobei das Kursziel der Analysten bei 9 USD liegt, was einer möglichen Performancesteigerung von 90,27 Prozent entspricht.

Insgesamt wird die Lucid-Aktie von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Anlegerdiskussionen, der technischen Analyse und den Analysteneinschätzungen.