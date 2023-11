Lucid Group Aktie: Was macht der Markt?

In den letzten zwei Wochen wurde Lucid von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Thema befasst haben. Die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils neutral. Daher kann die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als neutral eingestuft werden. Darüber hinaus wurden 8 negative Signale identifiziert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anlegerstimmung.

Ein weiterer Faktor bei der Beurteilung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Lucid in den letzten Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Lucid daher als schlechte Wert eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Lucid liegt bei 40,35, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,94, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis des RSI.

Die Analysten bewerten die Lucid-Aktie derzeit als neutral, basierend auf 2 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 10,33 USD, was ein Aufwärtspotential von 137 Prozent vom letzten Schlusskurs (4,36 USD) bedeutet und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Lucid daher eine positive Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.