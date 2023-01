Lucid Group-Aktie: Was ist hier passiert? 

Die Aktien des Herstellers von Elektrofahrzeugen sind am Freitag letzter Woche an der Nasdaq deutlich angesprungen. Es kam zu einem zwischenzeitlichen Kursgewinn von rund 100%. Die Lucid Group-Aktie hat dann bei 12,87 USD geschlossen. Offensichtlich wird bereits spekuliert, dass ein Großinvestor das Unternehmen übernehmen könnte. Hier rückt Saudi-Arabien sehr stark in den Fokus. Immerhin hält der saudi-arabische Public Investment Fund (PIF) bereits mehr als 62% der Aktien. Es wird gemunkelt, ob er auch die verbleibenden Anteile übernehmen werde.

Unabhängig von dieser möglichen Übernahme hat Lucid separat mitgeteilt, dass es expandieren möchte. Kanada ist hier zunächst im Visier des Unternehmens. Nachdem es nun also zu dem scharfen Anstieg gekommen ist, besteht aufgrund der impulsiven Dynamik die Möglichkeit, dass sich tatsächlich eine mittel- und langfristige Trendwende einstellt. Dazu ist es allerdings weiterhin nötig, dass die Bullen gute Arbeit leisten. Übergeordnet ist das Bild zunächst weiterhin abwärtsgerichtet. Wir erinnern uns, noch im November 2021 stand der Kurs bei rund 55 US-Dollar. Aktuell handelt die Lucid Group-Aktie bei und 14 US-Dollar.

Lucid Group-Aktie – Der Trend könnte sich nachhaltig drehen!



So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien davon sind 16 als bullisch anzusehen. Das sind 53.33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die Lucid Group-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist.