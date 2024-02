Die Lucid Group Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Lucid Group verzeichnete kürzlich eine Kursentwicklung, die laut Analysten nicht angemessen bewertet wurde. Das wahre Kursziel liegt etwa 159,12% über dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung von Lucid Group

Am 6. Februar 2024 verzeichnete die Lucid Group-Aktie einen Rückgang um 1,72%. Dies führte zu einem Kursziel von 7,63 EUR. Das Guru-Rating von Lucid Group blieb unverändert bei 2,79.

Kursprognose und Analystenmeinungen

Die Analysten hatten möglicherweise nicht mit dieser Entwicklung gerechnet, da die Stimmung am Markt derzeit eher pessimistisch ist. Das aktuelle Kursziel von 7,63 EUR wird von Bankanalysten als mittelfristiges Ziel angesehen, was einem Kurspotenzial von +159,12% entspricht. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung, was durch die unterschiedlichen Einschätzungen deutlich wird.

Expertenmeinungen

12 Experten halten die Aktie neutral, während 1 Analyst empfiehlt, die Aktie zu verkaufen. Ein weiterer Experte geht sogar so weit zu sagen, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte. Dies führt zu einem Anteil von 0,00% an Analysten, die noch optimistisch sind.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Analystenmeinungen zeigt der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, dass die Einschätzung zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt spiegeln die aktuellen Entwicklungen und die Meinungen der Experten die Unsicherheit und die Uneinigkeit bezüglich der Lucid Group-Aktie wider. Anleger sollten diese verschiedenen Einschätzungen und Prognosen berücksichtigen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

