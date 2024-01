Lucid Group Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lucid-Aktie beträgt aktuell 97. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist, weshalb ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Hier ist Lucid weder überkauft noch -verkauft, weshalb das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Lucid.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Lucid besonders positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen und an fünf Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. Auch aktuell dominieren vor allem positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Tiefergehende Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Lucid auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Lucid-Aktie mit 3,41 USD inzwischen -19,76 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -43,07 Prozent, weshalb die Einstufung ebenfalls "Schlecht" lautet. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Lucid eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, weshalb hier die Einschätzung "Neutral" vergeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt. Damit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für Lucid.