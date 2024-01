Lucid Group Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die aktuelle Analyse von Lucid zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Trendfolge-Indikatoren. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,15 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 4,26 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 4,31 USD, nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Lucid-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie in den letzten Monaten wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lucid-Aktie derzeit mit einem Wert von 80,52 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf der Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung, da der Wert bei 49 liegt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung der Lucid-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Langfristig ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung aufgrund von 2 "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Kürzlich wurde die Aktie mit einer "Neutral"-Einstufung bewertet, da 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 9 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 111,27 Prozent führt und somit eine "Gut"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung der Lucid-Aktie als "Neutral".