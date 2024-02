Lucid Group Aktie: Neueste Entwicklungen sorgen für Aufregung am Markt!

Die Aktie von Lucid Group wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und sie glauben, dass das wahre Kursziel etwa +171,52% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 23. Februar 2024 verzeichnete die Lucid Group einen Kursrückgang von -1,95%. In den letzten fünf Handelstagen und einer vollständigen Handelswoche summiert sich der Rückgang auf -18,60%. Diese Entwicklung lässt den Markt derzeit relativ pessimistisch erscheinen.

Analystenmeinungen

Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel der Lucid Group bei 7,58 EUR liegt. Dies würde bedeuten, dass die Aktie derzeit ein Kurspotenzial von +171,52% bietet. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt. Während 11 Experten die Aktie als “halten” bewerten, glauben 1 Analyst, dass sie zum Verkauf steht, und 1 Experte ist sogar der Ansicht, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte. Der Anteil der Analysten, die noch optimistisch sind, liegt demnach bei 0,00%.

Guru-Rating

Das Guru-Rating von Lucid Group bleibt unverändert bei 2,77 und spiegelt somit die nicht-positive Einschätzung der aktuellen Situation wider.

Insgesamt besteht also Uneinigkeit unter den Analysten bezüglich der Aktie von Lucid Group. Während einige ein erhebliches Kurspotenzial sehen, bleiben andere vorsichtig oder sogar pessimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln wird.

