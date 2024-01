Lucid Group Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionen rund um Lucid wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, weshalb das Signal als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI von Lucid liegt bei 97,99 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die Analysten haben Lucid in den letzten zwölf Monaten mit 2 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 9 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 199,5 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird.

Aus technischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Lucid-Aktie für die letzten 200 Handelstage (5,95 USD) um -49,5 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,21 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Zusammenfassend erhält die Lucid-Aktie daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus Sicht der technischen Analyse.