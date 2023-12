Lucid Group Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

In den letzten Wochen konnte bei Lucid eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen beobachtet wurde. In Bezug auf die Stärke der Diskussion war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Zusammengefasst erhält Lucid für diese Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Lucid-Aktie ein Durchschnitt von 6,34 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,49 USD, was einer negativen Abweichung von 29,18 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 4,45 USD, was nahe am letzten Schlusskurs (+0,9 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen rund um Lucid auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu der Einschätzung, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Jedoch wurden auch neun Schlecht-Signale ermittelt, was zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Lucid-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.