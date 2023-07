Lucid Group-Aktie: Hohe Erwartungen an das Unternehmen!

Die Aktie der Lucid Group sieht sich aktuell erhöhtem Abwärtsdruck ausgesetzt. Trotz einer Verdoppelung der Auslieferungsnummern im Jahresvergleich, verzeichnete sie in den letzten 5 Handelstagen eine Korrektur von 16,33 Prozent. Im zweiten Quartal meldete das Unternehmen für Elektrofahrzeuge knapp 1.400 Auslieferungen, was deutlich unter der Konsensprognose von etwa 1.800 lag. Ein signifikanter Anstieg gegenüber dem ersten Quartal konnte nicht erzielt werden. Nun sind die Erwartungen an die Produktions- und Lieferziele für das zweite Halbjahr hoch, insbesondere da die Nachfrage nach einigen Produkten gedämpft bleibt.

Diese unzureichenden Auslieferungszahlen riefen auch Bedenken bei Analysten hervor.

EBIT-Prognosen reduziert!

Vor dem Bericht über die Quartalszahlen für August senkte Bank of America ihre EBIT-Prognose für...