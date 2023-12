Lucid Group Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

In den letzten Wochen wurde eine spürbare Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Lucid festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien, die darauf hindeutet, dass die allgemeine Meinung der Marktteilnehmer negativer geworden ist. In Bezug auf die Diskussionsstärke war jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Daher erhält Lucid insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" für dieses Kriterium.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Lucid-Aktie, waren 2 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung. In neueren Berichten kommen die Analysten zum gleichen Schluss, mit einem Durchschnittskursziel von 9 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 100,45 Prozent steigen könnte. Daher wird die sich daraus ableitende Empfehlung als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Lucid zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI). Daher erhält Lucid eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Lucid-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 6,34 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 4,49 USD wird daher als negativ bewertet. Allerdings zeigt die Analyse auf 50-Tage-Basis eine ähnliche Bewertung wie bei der RSI, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Lucid-Aktie eine gemischte Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen, von "Schlecht" über "Neutral" bis zu "Gut".