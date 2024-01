Lucid Group Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse von Lucid-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was auf eine negative Entwicklung hindeutet. Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen verbreitet werden. Die kommunikativen Aktivitäten weisen jedoch überwiegend auf negative Signale hin.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Bewertung für die Lucid-Aktie. Der RSI7 liegt bei 97,99, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 66,47 liegt und als "Neutral" betrachtet wird.

Analystenbewertungen deuten darauf hin, dass die Aktie der Lucid insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält. Obwohl die Kursziele der Analysten im Durchschnitt bei 9 USD liegen, was auf einen möglichen Anstieg von 199,5 Prozent hindeutet, wird die Aktie dennoch als "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung basierend auf verschiedenen trendfolgenden Indikatoren sowie der Analyse des Anleger-Sentiments und der Analystenbewertungen.