Lucid Group Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Stimmung auf dem Markt für die Aktie von Lucid war in den letzten zwei Wochen vor allem positiv, wobei an sechs Tagen die Diskussionen von positiven Themen geprägt waren. An fünf Tagen überwog hingegen die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Bei tiefergehenden und automatischen Analysen der Kommunikation standen in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Vordergrund. Daher erhält Lucid insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie bei 3,41 USD und damit inzwischen -19,76 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -43,07 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Lucid-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage aktuell 97, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Tage weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Lucid.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Lucid in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsaktivität aufwies. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" für Lucid führt. Daher ist die Aktie insgesamt als "Schlecht"-Wert einzustufen.