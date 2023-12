Lucid Group Aktie: Da kann man nur noch staunen

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Lucid-Aktie stattgefunden. Davon waren 2 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammen ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Lucid-Aktie. Im letzten Monat gab es keine "Gut"-Empfehlungen, 1 "Neutral"-Empfehlung und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Daher wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" eingestuft.

Die durchschnittliche Kurszielprognose liegt bei 9 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 111,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Lucid somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkte der Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen vor allem negative Diskussionen über Lucid geführt. An zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten die negativen Themen die Diskussionen. Daher erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die Lucid-Aktie in einem Abwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 6,21 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,26 USD lag, was einer Abweichung von -31,4 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,36 USD, was einer Abweichung von -2,29 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Lucid auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen im letzten Monat deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung fand, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Lucid-Aktie führt.