Lucid Group Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Lucid wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Lucid in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Lucid von 3,89 USD mit -36,02 Prozent Entfernung vom GD200 (6,08 USD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 4,29 USD auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Unter dem Strich wird der Kurs der Lucid-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Lucid 2 mal die Einschätzung "Gut", 5 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral". In Bezug auf den aktuellen Kurs von 3,89 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 131,36 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 9 USD. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die Anleger-Stimmung zu Lucid wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Schlecht" erlaubt. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen ergab 7 Schlecht-Signale, wodurch insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung erzeugt wird.