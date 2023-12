Lucid Group Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Lucid wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bewertet, der derzeit bei 80 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Beim etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Lucid in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Lucid-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 6,17 USD liegt, was eine Abweichung von -29,98 Prozent zum aktuellen Kurs von 4,32 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 7 Bewertungen der letzten zwölf Monate zeigt, dass 2 Einstufungen als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet wurden. Dies bedeutet im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittliche Empfehlung für Lucid aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral", wobei sich aus den abgegebenen Kurszielen ein Potenzial von 108,33 Prozent ergibt. Zusammengefasst erhält Lucid von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.