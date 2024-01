Lucid Group Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Lucid wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Lucid-Aktie überkauft ist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Lucid weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Lucid daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Analysten bewerten die Lucid-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 2 "Gut"-, 5 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Lucid vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 9 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 138,1 Prozent vom letzten Schlusskurs von 3,78 USD bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Lucid daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Lucid bei 3,78 USD, was einem Abstand von -37,62 Prozent vom GD200 (6,06 USD) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 4,28 USD, was wiederum ein "Schlecht"-Signal aufgrund eines Abstands von -11,68 Prozent zum Aktienkurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Lucid-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Lucid eingestellt waren, mit fünf positiven und sieben negativen Tagen, sowie zwei Tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Lucid daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Lucid von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.