Lucid Diagnostics Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die technische Analyse der Lucid Diagnostics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse in den letzten 200 Handelstagen bei 1,42 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,4 USD, was einem Unterschied von -1,41 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,35 USD wird analysiert und der letzte Schlusskurs lag ebenfalls nahe diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lucid Diagnostics-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über die Lucid Diagnostics-Aktie festgestellt. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, wobei an drei Tagen negative Diskussionen überwogen. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Lucid Diagnostics-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI25 zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Lucid Diagnostics-Aktie also mehrere "Neutral"-Bewertungen in Bezug auf verschiedene Analyseaspekte.