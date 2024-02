Lucid Diagnostics Aktie: So schnell kann es gehen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung bezüglich einer Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurde kürzlich viel über die Aktie von Lucid Diagnostics diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ viel über Lucid Diagnostics gesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung bezüglich Lucid Diagnostics in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine neutrale Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen und zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder -verkauft ist. Der RSI für Lucid Diagnostics liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 65 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Lucid Diagnostics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,42 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,25 USD liegt. Dies entspricht einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Lucid Diagnostics-Aktie daher eine neutrale Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Diskussionsstärke in den sozialen Medien, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.