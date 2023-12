Lucid Diagnostics Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Lucid Diagnostics wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zu diesem Thema in den letzten beiden Wochen, hat unsere Redaktion diesen Schluss gezogen. Die Diskussionen rund um das Unternehmen waren größtenteils neutral. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "neutral" eingestuft.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für Lucid Diagnostics ergibt sich ein RSI von 11,76, was einer Bewertung als "gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 39,71, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 1,44 USD eine Entfernung von +0,7 Prozent vom GD200 (1,43 USD), was ein "neutral" Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, weist einen Kurs von 1,33 USD auf, was einem Abstand von +8,27 Prozent entspricht und somit ein "gut" Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Lucid Diagnostics-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Lucid Diagnostics festgestellt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu negativen Themen gezeigt hat. Darüber hinaus wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Insgesamt wird Lucid Diagnostics daher in Bezug auf Sentiment und Buzz als "schlecht" bewertet.