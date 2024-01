Lucid Diagnostics Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die technische Analyse der Lucid Diagnostics-Aktie zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,43 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,41 USD liegt, was einer Abweichung von -1,4 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,34 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 1,41 USD liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionsintensität bezüglich Lucid Diagnostics im Internet zeigt eine geringere Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Lucid Diagnostics-Aktie eine "Gut"-Empfehlung für den RSI7-Wert von 20 und eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25-Wert von 44,12. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse gemischte Signale, während das Anleger-Sentiment neutral ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickeln wird.