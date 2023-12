Lucid Diagnostics Aktie: Jetzt aber!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Lucid Diagnostics intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Insgesamt wurden in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen rund um Lucid Diagnostics diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Lucid Diagnostics-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 11, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 39,71, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung.

Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung auf Basis des Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund des positiven Abweichungsprozentsatzes.

Insgesamt erhält die Lucid Diagnostics-Aktie gemäß der verschiedenen Indikatoren eine überwiegend neutrale bis positive Bewertung.