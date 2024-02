Lucid Diagnostics Aktie: Ist das noch wichtig?

Die technische Analyse zeigt, dass die Lucid Diagnostics derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 1,42 USD, während der Aktienkurs bei 1,34 USD liegt, was einer Abweichung von -5,63 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,4 USD, was einer Abweichung von -4,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Lucid Diagnostics ebenfalls als "Neutral" ein. Der RSI7 beträgt 63,89 und der RSI25 liegt bei 59,21, was zu der Gesamteinstufung "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Lucid Diagnostics eingestellt waren. Es gab zwei Tage mit positiven Diskussionen und keine negativen, während an 12 Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Lucid Diagnostics eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.