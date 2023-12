Luceco Aktie: Was noch aussteht!

Der Aktienkurs von Luceco hat im letzten Jahr eine Rendite von 40,61 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" eine Überperformance von 32,94 Prozent darstellt, da der Durchschnitt bei 7,68 Prozent liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 6,33 Prozent, und Luceco übertrifft diesen Wert um 34,28 Prozent. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Monaten zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Luceco eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Luceco daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Die Analysten haben der Aktie von Luceco in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine neutrale Einschätzung gegeben, mit keiner guten und keiner schlechten Bewertung. Daher wird die langfristige Einstufung als "Neutral" angesehen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Luceco, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der Luceco-RSI bei 25,61 liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,89, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" basierend auf diesem Gesamtbild.