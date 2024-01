Luceco Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Die technische Analyse der Luceco-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 120,01 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 126,4 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage bei +5,32 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage bei 117,05 GBP, was zu einem Abstand von +7,99 Prozent führt und auch als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Gesamtrating für das Sentiment und den Buzz der Luceco-Aktie ist daher "Neutral".

Die Bewertungen der Analysten für die Luceco-Aktie zeigen, dass es in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen gab, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Auch gibt es aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates. Das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 0 GBP, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent führt und somit als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich aus den Analystenbewertungen eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Luceco-Aktie.

In Bezug auf die Dividende zeigt die Dividendenrendite, dass sie bei 4,04 Prozent liegt, was 1,93 Prozent über dem Durchschnitt von 2,11 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Luceco eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.