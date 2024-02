Luceco Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Luceco-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Luceco-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Luceco vor. Unterm Strich erhält Luceco somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Dividendenrendite von Luceco beträgt derzeit 3,11 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,23 % für "Elektrische Ausrüstung". Mit einer Differenz von lediglich 1,13 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich sagen, dass die Aktie von Luceco eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Luceco in diesem Punkt somit ebenfalls die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Luceco im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Luceco, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".