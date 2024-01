Lu thai Textile Joint Stock Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Für die Lu Thai Textile-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 8, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 54,92 und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie in Bezug auf den 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Einstufung für Lu Thai Textile.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Lu Thai Textile eine mittlere Diskussionsaktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Lu Thai Textile beträgt das aktuelle KGV 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" als neutral einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Lu Thai Textile im Vergleich zur Branche eine Rendite von 1,52 % aus, was 0,99 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral" in dieser Kategorie.