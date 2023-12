Lu thai Textile Joint Stock Aktie: Es gibt was neues!

Die Diskussionen über Lu Thai Textile in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen in den Kommentaren. Basierend auf diesen Beobachtungen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und betrachtet die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Lu Thai Textile ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,69 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien und ist weder unterbewertet noch überbewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 6,55 CNH der Lu Thai Textile-Aktie um -6,96 Prozent vom GD200 (7,04 CNH) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 6,67 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Lu Thai Textile-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf der charttechnischen Analyse.

Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete Lu Thai Textile in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,2 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 5,1 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -19,3 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Lu Thai Textile um 21,2 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.