Lu Thai Textile Aktie: Das war ja klar …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Derzeit beträgt das KGV von Lu Thai Textile 9. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ist das durchschnittliche KGV 20. Damit ist Lu Thai Textile aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei positivere Themen überwogen. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Rendite für Lu Thai Textile 1,52 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 2,97 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz für Lu Thai Textile in den sozialen Medien, wodurch das Unternehmen in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

