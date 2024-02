Lu Thai Textile Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Lu Thai Textile-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,7 CNH gehabt, was einem Abweichung von -6,12 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnittsschlusskurs bei 6,44 CNH, was einer Abweichung von -2,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Lu Thai Textile beträgt 1,52 Prozent, was unter dem Mittelwert von 2,97 Prozent liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Lu Thai Textile mit -23,55 Prozent um mehr als 11 Prozent darunter. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hatte eine mittlere Rendite von -12,89 Prozent, und hier liegt Lu Thai Textile mit 10,66 Prozent ebenfalls deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lu Thai Textile beträgt 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich für die Lu Thai Textile-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der technischen Analyse, der Dividendenpolitik, der Branchenvergleich Aktienkurs und den fundamentalen Kennzahlen.