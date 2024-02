Loyal Solutions AS Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Loyal A- betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,56 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 44,57 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Loyal A-.

Bei der Beurteilung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Loyal A- in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

In der technischen Analyse ist Loyal A- mit einem Kurs von 7,45 SEK inzwischen +13,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +2,05 Prozent beläuft. Insgesamt schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" ein.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen zeigt eine überwiegend neutrale Bewertung. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung erlaubt.

In Zusammenfassung ergibt sich also für Loyal A- eine durchweg "Neutral"-Einstufung gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen.