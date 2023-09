Lowes Cos Quartalsbericht: Erwartungen, Umsatzrückgang und Prognosen für Investoren

IN KÜRZE: Lowe’s Cos, ein Unternehmen mit Sitz in Mooresville, USA, wird in 62 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Die Analysten erwarten einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Wie wird sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln?

Die Lowe’s Cos Aktie hat eine Marktkapitalisierung von 118,39 Mrd. EUR und die Aktionäre sowie die Analysten warten gespannt auf die neuen Quartalszahlen. Laut Datenanalyse prognostizieren die Experten einen Rückgang des Umsatzes um 0,00 Prozent auf 19,77 Mrd. EUR im Vergleich zum Vorquartal (21,89 Mrd. EUR). Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um -4,30% auf 137,42 Mio. EUR verringern.

Auf Jahressicht sind die Analysten optimistischer gestimmt und rechnen mit einem Umsatzanstieg von +1,10 Prozent und einem Gewinnwachstum von +14,00 Prozent...