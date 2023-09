Lowes Cos Quartalsbericht in 55 Tagen erwartet: Prognosen und Auswirkungen auf Aktienkurs

ARTIKEL:

Die Lowe’s Cos. Inc., ein Unternehmen mit Hauptsitz in Mooresville, USA, wird in 55 Tagen ihren Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Lowe’s Cos. Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Lowe’s Cos. beträgt 117,89 Mrd. EUR und die Anleger warten mit Spannung auf die Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen in weniger als zwei Monaten.

Analysten prognostizieren laut Datenanalyse einen leichten Umsatzrückgang von 22,05 Mrd. EUR im dritten Quartal 2022 auf voraussichtlich 19,92 Mrd. EUR (-0,00 Prozent) für das aktuelle Quartal. Der Gewinn wird voraussichtlich um -4,30 Prozent auf 138,42 Mio. EUR fallen.

Für das Gesamtjahr sind Analysten jedoch optimistisch und erwarten einen Umsatzanstieg von +1,10...