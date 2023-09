Lowes Cos Aktie im Aufwärtstrend: Analytiker prognostizieren möglichen 7,28% Gewinn

Der Kurs der Lowe’s Cos Aktie befindet sich in einem positiven Aufwärtstrend und der gleitende Durchschnitt 50 zeigt keine Widerstandsniveaus. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weiter steigen könnte. Analysten schätzen, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten bei 230,75 EUR stehen könnte, was einen Gewinn von +7,28% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten würde.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nur Schätzungen sind und es keine Garantien für zukünftige Ergebnisse gibt. Investitionen sollten sorgfältig geprüft und evaluiert werden und es wird empfohlen, professionellen Finanzberatung einzuholen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen von Lowe’s Cos tatsächlich entwickeln werden und wie Aktionäre darauf reagieren werden. In jedem Fall bieten diese Zahlen einen Einblick in die finanzielle Performance...